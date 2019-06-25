В Орле еще один ребенок выпал из окна

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 22 июня 2019 года в Северном районе города Орла из окна квартиры, расположенной на 8 этаже многоквартирного жилого дома, выпал ребенок 2017 г.р. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

В результате первоначальных следственных действий предварительно установлено, что ребенок находился в квартире с взрослыми родственниками, которые занимались ремонтом одной из комнат квартиры. Малыш смотрел мультфильмы в соседней комнате. Мальчик самостоятельно подставил к окну стул и, взобравшись на подоконник, выпал из окна.

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