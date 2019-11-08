В Орле эвакуировали общежитие Госуниверситета

Сегодня в 15.20 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение об отравлении молодого человека в студенческом общежитии на улице Комсомольской в городе Орле. Он почувствовал себя плохо. До выяснения всех обстоятельств происшествия из помещений общежития эвакуировались 250 человек, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, которые занимаются обследованием помещений и дежурством, а также работники скорой медицинской помощи и газовой службы. По предварительной информации, которую удалось узнать нашим коллегам из “Орловских новостей”, — в помещении кто-то распылили перцовый газовый баллончик.