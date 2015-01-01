В Орле эвакуируют машины, из-за которых водители нарушают ПДД возле здания обладминистрации

Как рассказывало наше издание, сегодня движение «Без Ям Орловщина» опубликовало сообщение о машинах, из-за которых водители вынуждены нарушать ПДД и пересекать двойную сплошную. Сегодня в районе часа дня на месте уже дежурили два эвакуатора и сотрудник ГИБДД протоколировал, как происходит погрузка нарушителей.

Кстати, как убедился на месте корреспондент «Орловской среды», со стороны Дворца пионеров висит знак «Парковка запрещена». Соответственно, никакими сугробами оправдать водителей, которые оставляют машины под запрещающим знаком, не получится.