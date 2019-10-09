В Орле ФАС заставила сменить вывески на аптеках

На территории Орловской области аптечная сеть перестала использовать слово «склад», которое вводил потребителей в заблуждение. Исправления внесены на вывесках аптечных пунктов, в рекламе и даже на кассовых чеках, — сообщили в пресс-службе ФАС. Напомним, что ранее ФАС установило, что использование словосочетания с компонентом «склад» способно ввести в заблуждение относительно продавца товаров, а также навредить добросовестным субъектам предпринимательской деятельности на рынке фармацевтической торговли. За допущенное нарушение Орловское УФАС привлекло белгородское ООО к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, а также к ответственности за неисполнение предписания в установленный срок в размере 100 тысяч рублей. Со второй попытки нарушение все же было устранено.