9 октября 2019



В Орле ФАС заставила сменить вывески на аптеках

На территории Орловской области аптечная сеть перестала использовать слово «склад», которое вводил потребителей в заблуждение. Исправления внесены на вывесках аптечных пунктов, в рекламе и даже на кассовых чеках, — сообщили в пресс-службе ФАС. Напомним, что ранее ФАС установило, что использование словосочетания с компонентом «склад» способно ввести в заблуждение относительно продавца товаров, а также навредить добросовестным субъектам предпринимательской деятельности на рынке фармацевтической торговли. За допущенное нарушение Орловское УФАС привлекло белгородское ООО к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, а также к ответственности за неисполнение предписания в установленный срок в размере 100 тысяч рублей. Со второй попытки нарушение все же было устранено.

 

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Опубликовано 09 Окт 2019 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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