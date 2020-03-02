2 марта 2020



В Орле гендиректора ООО подозревают в невыплате зарплаты

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Зодчий», подозреваемого в невыплате заработной платы.

По данным следствия, подозреваемый с декабря 2018 года по февраль 2019 года не выплатил заработную плату пяти работникам предприятия на общую сумму более 400 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 02 Мар 2020 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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