В Орле гендиректора ООО подозревают в невыплате зарплаты

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Зодчий», подозреваемого в невыплате заработной платы.

По данным следствия, подозреваемый с декабря 2018 года по февраль 2019 года не выплатил заработную плату пяти работникам предприятия на общую сумму более 400 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.