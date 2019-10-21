В Орле госпитализирован истощенный ребенок из многодетной семьи. Возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, многодетная семья, в которой воспитывались восемь несовершеннолетних детей, проживала в Орловском районе Орловской области в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, однако должностными лицами органов системы профилактики не были приняты своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в связи с чем 11-летняя девочка из этой семьи была доставлена в медицинское учреждение города Орла в истощенном состоянии.

В настоящее время дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются должностные лица, медицинские работники, родственники и знакомые семьи.

В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действием матери детей.

За ходом расследования уголовного дела установлен личный контроль руководителя следственного управления, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.