20 ноября 2019



В Орле готовят новые правила выгула собак. Депутаты засомневались, что они будут работать

На заседании комитета по ЖКХ в очередной раз был рассмотрен вопрос правил выгула собак в городе. Замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов рассказал, что в новых правилах учтены все пожелания и предложения, которые были высказаны на публичных слушаниях. Так, запрещено выгуливать своих питомцев в городском и детском парках. Причем, нельзя будет даже пройти по парку “транзитом” из одной точки города в другую — собакам и их владельцам придется искать обходные пути. Эти ограничения не распространяются лишь на собак-поводырей.

Как и прежде, нельзя гулять с четвероногими питомцами близ учреждений здравоохранения, школ, детских садов, городских пляжей. В зону запрета попали и территории в радиусе 50 метров от заборов школ и детских садов. Эта норма вызвала недоумение у депутатов, так как сейчас как раз за заборами школ и находятся многие места выгула. Пример — школа №50 на Наугорском шоссе. Кроме того, при прогулке со своими четвероногими друзьями, хозяева должны соблюдать ряд правил: исключить возможность свободного передвижения при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах жилых домов. Ну, и, самое главное хозяев обяжут убирать за своими любимцами.

Заслушав информацию администрации по этому вопросу, депутаты усомнились в том, что правила будут работать. Самое главное — кто и как будет привлекать нарушителей к ответу? Александр Филатов ответил, что необходимо сделать фото, а затем обратиться в городскую администрацию. В качестве аналога Филато привел закон, запрещающий распивать спиртные напитки и курить в общественных местах. В начале тоже были серьезные сомнения, что он заработает, но регулярные рейды сделали свое дело. Так же и орловцы постепенно привыкнут к новым правилам, если увидят неотвратимость наказания за их нарушение. Возможно, первое время патрулировать придется совместно с полицией. Окончательное решение по этому вопросу депутатам предстоит принять уже на ближайшей сессии горсовета, 28 ноября.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2019 в 15:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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