10 октября 2019



В Орле группа лиц предстанет перед судом за совершение ряда преступлений

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц из пяти человек, в том числе трёх несовершеннолетних.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. ст. п. «а» ч. 2, ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение, повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 175 УК РФ (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), п. «а» ст. 226 УК РФ (хищение оружия, боеприпасов).

Следствием установлено, что обвиняемые с сентября по декабрь 2018 года на территории Железнодорожного района г. Орла совершили серию краж из частных домовладений, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела несовершеннолетние обвиняемые вину признали и в содеянном раскаялись. Их законные представители возместили потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 10 Окт 2019 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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