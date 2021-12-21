В Орле хотели починить всего две крыши за год. Депутаты не поняли юмор фонда капремонта

Городские депутаты обратятся к главе региона по поводу плана на ремонт крыш в рамках капремонта. Зампредседателя горсовета Владимир Негин рассказал, что был сделан запрос в Фонд и на основании ответа депутаты увидели, что предварительно в Орле планируется отремонтировать две кровли: «Если просто администрация не внесла — это одна история, но если планируется всего две кровли, то мы бы хотели чтобы было подготовлено обращение за подписью председателя Совета Василия Федоровича Новикова на имя главы региона, чтобы он обратил внимание на этот вопрос». По итогам обсуждения вопроса депутаты приняли к сведению озвученную администрацией информацию, а также решили сделать обращение на имя губернатора Орловской области с предложением увеличить перечень МКД в подпрограмме по капитальному ремонту кровель на 2022 год в Орле.

Напомним, ранее был утвержден перечень многоквартирных домов по ремонту крыш, согласно которому на 2021 год предусмотрено было отремонтировать 40 крыш МКД в Орле. В настоящее время по 35 МКД работы выполнены, по 5 МКД выбран подрядчик, ведутся работы. По предварительным расчетам, на 2022 год подлежит включить в подпрограмму по комплексному капитальному ремонту 86 крыш. Как пояснил представитель фонда – там еще не определились с финансовой ситуацией. Но по самым оптимистичным планам, в следующем году планируется починить не 2, а как минимум то же количество, что и в 2021-ом, то есть 40 кровель. Депутаты попытались узнать, по какому принципу будут отобраны дома-«счастливчики», которые попадут в программу ремонта в первую очередь, а как определят те многоэтажки, где жители будут еще год бегать и подставлять тазики после каждого дождя. Увы, оказалось, что никаких четких критериев власти не имеют.