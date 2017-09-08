В Орле хотят открыть подготовку экскурсоводов-волонтеров

Необычный проект «Экскурсии по Орлу» получил не менее необычное продолжение — как пишут в социальных сетях организаторы, в качестве эксперимента они решили посотрудничать с «ОГУ им. Тургенева». Сейчас ведется набор группы студентов для обучения экскурсионной деятельности на опыте орловского волонтерского движения. К участию приглашаются студенты Орловского Государственного университета всех курсов и факультетов.

В программе «Узнай свой город», запланированы лекции о малоизвестных страницах истории города Орла, практические занятия по работе с источниками, архивами, датировке документов и памятников архитектуры, посещение многочисленных экскурсий по городу. Лучшим из учащихся по программе будет предоставлена возможность провести экскурсии в рамках проекта «Экскурсии по Орлу».

Программа рассчитана на 1 год. Обучение по программе бесплатное, проходит в вечернее время. В конце обучения ее участники получат диплом дополнительного образования, — пишут организаторы.