В Орле хотят открыть подготовку экскурсоводов-волонтеров

Необычный проект «Экскурсии по Орлу» получил не менее необычное продолжение — как пишут в социальных сетях организаторы, в качестве эксперимента они решили посотрудничать с «ОГУ им. Тургенева». Сейчас ведется набор группы студентов для обучения экскурсионной деятельности на опыте орловского волонтерского движения. К участию приглашаются студенты Орловского Государственного университета всех курсов и факультетов.

В программе «Узнай свой город», запланированы лекции о малоизвестных страницах истории города Орла, практические занятия по работе с источниками, архивами, датировке документов и памятников архитектуры, посещение многочисленных экскурсий по городу. Лучшим из учащихся по программе будет предоставлена возможность провести экскурсии в рамках проекта «Экскурсии по Орлу».

Программа рассчитана на 1 год. Обучение по программе бесплатное, проходит в вечернее время. В конце обучения ее участники получат диплом дополнительного образования, — пишут организаторы.

 

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Опубликовано 10 Окт 2017 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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