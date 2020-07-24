В Орле хотят провести фестиваль Высоцкого

В этом году в сентябре планируется провести фестиваль, посвященный Высоцкому. Как рассказали «Орловской среде» организаторы, предварительно выбран 3-ий уик-энд сентября (17-20 числа) . В эти дни состоится: 10-й международный фестиваль творчества В.С.Высоцкого и 5-я международная конференция высоцковедов. Собираются приехать в Орёл высоцковеды из многих стран мира (Шотландия, Швеция, Болгария, Италия, Испания, США, Япония, Израиль, Иран, не считая стран ближнего зарубежья и России). Ближе к дате станет известно – состоится ли эта акция вообще, так как из-за коронавируса отменились очень многие события.