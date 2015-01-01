В Орле хотят создать мемориал на кладбище жертв фашизма

Члены общественной организации «Знание» и Орловского союза журналистов обратились в администрацию города с инициативой создать мемориальный комплекс в память о жертвах фашизма на кладбище по улице Ломоносова, где захоронены тысячи мирных орловцев, погибших в годы оккупации.

— Для этого необходим проект, который должен пройти согласование с общественностью, затем понадобятся деньги на реализацию проекта. В этом году мы мемориал создать не сможем, но видим решение в том, чтобы в включить его проект в программу «Формирование современной городской среды на территории Орловской области на 2018-2022 годы». Комиссия по формированию программы для реализации в следующем году соберется в начале осени, вопрос о создании в этом месте мемориала обязательно будет включен в повестку, — отметил глава администрации Александр Муромский на рабочем совещании 26 июня.

Сити-менеджер также подчеркнул, что этому месту не отдается должного внимания и ситуацию необходимо исправлять. Он также поручил своему заместителю Ирине Проваленковой запланировать там мемориальные мероприятия в рамках празднования 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и проводить их в будущем. Также до праздника на территории кладбища нужно провести все необходимые косметические ремонтные работы и работы по благоустройству.