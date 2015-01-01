В Орле хотят создать мемориал на кладбище жертв фашизма

Члены общественной организации «Знание» и Орловского союза журналистов обратились в администрацию города с инициативой создать мемориальный комплекс в память о жертвах фашизма на кладбище по улице Ломоносова, где захоронены тысячи мирных орловцев, погибших в годы оккупации.

— Для этого необходим проект, который должен пройти согласование с общественностью, затем понадобятся деньги на реализацию проекта. В этом году мы мемориал создать не сможем, но видим решение в том, чтобы в включить его проект в программу «Формирование современной городской среды на территории Орловской области на 2018-2022 годы». Комиссия по формированию программы для реализации в следующем году соберется в начале осени, вопрос о создании в этом месте мемориала обязательно будет включен в повестку, — отметил глава администрации Александр Муромский на рабочем совещании 26 июня.

Сити-менеджер также подчеркнул, что этому месту не отдается должного внимания и ситуацию необходимо исправлять. Он также поручил своему заместителю Ирине Проваленковой запланировать там мемориальные мероприятия в рамках празднования 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и проводить их в будущем. Также до праздника на территории кладбища нужно провести все необходимые косметические ремонтные работы и работы по благоустройству.

 

На Крещенье орловцы искупались в Оке
В Орле построят новое здание хореографической школы
Жителей и гостей Орла приглашают принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая
Опубликовано 29 Июн 2018 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"