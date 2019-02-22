22 февраля 2019



В Орле хотят усыпить более 1 100 бродячих собак

Очень интересный аукцион №0154200002719000124 размещен на официальном портале госзакупок. Согласно конкурсной документации, в Орле до конца года почти 3 миллиона бюджетных рублей потратят на отлов и эвтаназию 1 115 голов бродячих животных. На положенную по закону передержку отправят всего 20 собак и кошек. Сам аукцион состоится 25 февраля.

Из интересных деталей отметим следующее: в конкурсной документации прописано, что немедленное умерщвление животных допускается, только в двух случаях — если животное создает реальную угрозу жизни и здоровью человека, а также для прекращения страдания животных при невозможности оказания ему помощи. Между тем, из документа совершенно непонятно — кто и как будет определять степень опасности и агрессии бродячих собак и котов. Получается, что если жители подали заявку на отлов — собака (или кот) автоматически признается агрессивной? Почему на передержку отправят всего 20 хвостатых бездомышей? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить в ближайшее время. Следите за публикациями в газете «Орловская среда».

 

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Опубликовано 22 Фев 2019 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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