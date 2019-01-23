«В Орле и области никто ни за что не отвечает»

№2 (539) от 23 января 2019 г.

Гражданская активистка Марина Прокофьева обратилась в Министерство культуры РФ с просьбой о содействии в восстановлении Дома Лизы Калитиной и Дома Лобановых после того, как «отгремел» юбилей Тургенева, а объекты культурного наследия остались в прежнем запущенном состоянии.

– Мне пришлось обратиться в высшие инстанции, к президенту, премьеру, в Минкульт, чтобы, наконец, стало ясно, что в Орле и Орловской области никто ни за что не отвечает, – рассказала «ОС» Марина Прокофьева. – Почему дома Лизы Калитиной и Лобановых – объекты культурного наследия, не попали в программу ремонта в рамках празднования юбилея Тургенева? Почему никто из ответственных чиновников этим не озаботился? Мне пришло письмо из Минкульта, и я, наконец, получила ответы на все свои вопросы. Минкульт пояснил, что 21 декабря 2018 года завершился прием заявок на финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности и включенных в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ за счет средств федерального бюджета на 2019 год. Также Минкульт сообщил, что из Орла «заявок на проведение работ по сохранению данных объектов не поступало». Получается, что орловские чиновники даже не пытались и не пытаются собрать необходимые документы и инициировать восстановление Дома Лизы Калитиной и Дома Лобановых? Здесь, в Орле, мы слышим, что средств на ремонт этих объектов нет, так почему бы не попытаться добиться поддержки в федеральном центре? Наших чиновников это почему-то не беспокоит.

По моему личному мнению и теперь уже опыту, их вообще мало что беспокоит. Эта ситуация типичная для всех сфер нашей жизни в Орле. Недавно я обращалась по вопросу школьного питания в департамент соцзащиты, мне сказали, что они этим вопросом не занимаются. С каким качеством ремонтируют дворовые территории в Орле? Можно сказать, этим тоже мало кто занимается. Мы, жители города, более десяти лет добивались ремонта старой центральной улицы им. Пушкина. Здесь ни тротуаров, ни остановок, мусор, грязь весной, осенью, пыль летом. Ответы чиновников – как под копирку. И ничего не меняется. Банкротство муниципальных предприятий, отсутствие новых производств, проблема обманутых дольщиков, грубейшие нарушения при проведении никому не нужного, как оказалось, ремонта моста Дружбы… Строительство небезопасного завода ПВХ-покрытий в черте города; и на фоне этого праздники, концерты и открытие новых торговых площадей.

Видимо, протесты жителей и отсутствие развития местного бизнеса для нашего губернатора Андрея Клычкова – не показатель для принятия правильных решений. Возникает закономерный вопрос: для чего ему целая армия чиновников, которые ни за что не отвечают?