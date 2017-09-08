В Орле иностранные студенты посадили «Аллею дружбы»

29 сентября 30 иностранных студентов, которые обучаются в орловских вузах, высадили деревья по периметру сквера «Каховка» и перед музеем И. С. Тургенева.

Представители Армении, Туркменистана, Мали, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, Бенина и других стран в честь юбилея Орловской области посадили 80 лип.

Мероприятие было организовано в рамках молодежного форума «Мир без границ» и подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, сообщает официальный портал Орловской области.