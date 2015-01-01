В Орле инспектора ПДН оштрафовали на 70 тыс. рублей

Вступил в законную силу приговор Северного районного суда г. Орла по уголовному делу в отношении бывшего инспектора по делам несовершеннолетних.

Инспектор признана виновной в превышении должностных полномочий.

Установлено, что являясь должностным лицом органов полиции, она получила достоверную информацию о совершении жителем г. Орла в отношении несовершеннолетней насильственных действий, причинивших ей физическую боль.

Желая скрыть преступление от учета, инспектор не предприняла мер по его незамедлительной регистрации, а также внесла изменения в объяснение несовершеннолетней, тем самым исказив его смысл.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности бывшего инспектора по делам несовершеннолетних и назначил ей наказание в виде штрафа в размере  70 тыс. руб.

Кроме того, осужденной запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных функций, на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на три года, информирует прокуратура Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Янв 2017 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

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