В Орле инспектора ПДН оштрафовали на 70 тыс. рублей

Вступил в законную силу приговор Северного районного суда г. Орла по уголовному делу в отношении бывшего инспектора по делам несовершеннолетних.

Инспектор признана виновной в превышении должностных полномочий.

Установлено, что являясь должностным лицом органов полиции, она получила достоверную информацию о совершении жителем г. Орла в отношении несовершеннолетней насильственных действий, причинивших ей физическую боль.

Желая скрыть преступление от учета, инспектор не предприняла мер по его незамедлительной регистрации, а также внесла изменения в объяснение несовершеннолетней, тем самым исказив его смысл.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности бывшего инспектора по делам несовершеннолетних и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.

Кроме того, осужденной запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных функций, на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на три года, информирует прокуратура Орловской области.