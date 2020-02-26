В Орле ищут деньги, чтобы спасти МУП ТТП

На 1 января этого года кредиторская задолженность ТТП составляет около 90 млн рублей. Это долги по налогам и за потребленную электроэнергию. В прошлом году трамваями и троллейбусами орловцы воспользовались без малого 11 миллионов раз. Однако себестоимость поездки составляла 26,32 рубля. То есть фактически ТТП перевозило граждан себе в убыток. В итоге предприятие потеряло около 40 млн рублей, даже с учетом субсидии в размере 82 млн рублей, полученной из бюджета, — рассказали в пресс-службе Горсовета. Одним из вариантов выхода из кризиса на комитете горсовета назвали пополнение парка ТТП автобусами. В ближайшее время ожидается поступление 50 автобусов из Москвы. Однако для того, чтобы они начали работать, тоже потребуются средства.

Около 8 млн рублей – на процедуру регистрации транспорта и приобретение страховок. Еще 7,8 млн рублей — на зарплату водителей и обслуживание автобусов в течение месяца.

Но перед этим придется оплатить кредиторскую задолженность, чтобы освободить счета ТТП от возможной блокировки. Таким образом городу придется найти эти 90 млн рублей. Кстати, что касается трасс, на которые выйдет московская техника — в Орле сейчас все маршруты уже проторгованы и распределены между перевозчиками. Представитель отдела транспортного обслуживания заметил, что перевозчики нередко нарушают условия контрактов — это может стать основанием для их расторжения и передачи маршрутов муниципальному транспорту.