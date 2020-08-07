В Орле ищут девушку-подростка, сбежавшую из интерната

Группа поиска пропавших детей распространила ориентировку на поиск пропавшей Лилии Витальевны Артемьевой 2003 года рождения. Девушка 06 августа ушла из школы-интерната в Орловском районе Орловской области и до настоящего времени местонахождение не установлено. Пропавшей на вид 16-17 лет. Среднего телосложения. Рост 155- 160 см. Волосы окрашены в рыжий цвет, глаза карие. На пропавшей была черная футболка, голубые шорты, бело-голубые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, или видел ее, просят сообщить по телефонам: Полиция: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового), Дежурная часть ОРОО «ПСО «Поиск пропавших детей-Орел» +7 (486) 222-23-01 или +7 (800) 201-54-70