19 декабря 2018



В Орле ищут, кого оскорбила «мафия»

Орловское УФАС в очередной раз обратилась к жителям с просьбой — оценить рекламу. Дело в том, что поступило обращение гражданина о признаках нарушения законодательства о рекламе. По мнению заявителя, нарушения выразились в словосочетании «MAFIA pizza», используемого, в том числе, в рекламе услуг предприятия общественного питания. По мнению заявителя, слово «Мафия», используемое в рекламе, наводит на причастность данного предприятия к криминальному сообществу и противоречит нормам нравственности. С целью установления наличия или отсутствия признаков нарушения закона «О рекламе», УФАС просит всех желающих принять участие в опросе. На момент написания заметки ни одного оскорбившегося словом «мафия» в Орле не нашлось.

 

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Опубликовано 19 Дек 2018 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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