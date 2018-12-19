В Орле ищут, кого оскорбила «мафия»

Орловское УФАС в очередной раз обратилась к жителям с просьбой — оценить рекламу. Дело в том, что поступило обращение гражданина о признаках нарушения законодательства о рекламе. По мнению заявителя, нарушения выразились в словосочетании «MAFIA pizza», используемого, в том числе, в рекламе услуг предприятия общественного питания. По мнению заявителя, слово «Мафия», используемое в рекламе, наводит на причастность данного предприятия к криминальному сообществу и противоречит нормам нравственности. С целью установления наличия или отсутствия признаков нарушения закона «О рекламе», УФАС просит всех желающих принять участие в опросе. На момент написания заметки ни одного оскорбившегося словом «мафия» в Орле не нашлось.