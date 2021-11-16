В Орле ищут место для инфекционной больницы

С опозданием на год до областных властей все же дошла мысль, что пандемия коронавируса – это надолго, и помимо этой инфекции никуда не делись никакие другие заболевания. Поэтому в регионе все же построят новую инфекционную больницу. Как рассказал сенатор от Орловской области Василий Иконников, Минздравом РФ поддержан инвестпроект – строительство областной инфекционной больницы в Орле. Пока идут согласования в федеральных структурах, но уже подбирается площадка для застройки.