16 ноября 2021



В Орле ищут место для инфекционной больницы

С опозданием на год до областных властей все же дошла мысль, что пандемия коронавируса – это надолго, и помимо этой инфекции никуда не делись никакие другие заболевания. Поэтому в регионе все же построят новую инфекционную больницу. Как рассказал сенатор от Орловской области Василий Иконников, Минздравом РФ поддержан инвестпроект – строительство областной инфекционной больницы в Орле. Пока идут согласования в федеральных структурах, но уже подбирается площадка для застройки.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2021 в 17:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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