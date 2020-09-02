В Орле ищут нового подрядчика на ремонт опушки Медведевского леса

Новому подрядчику предстоит установить на объекте освещение, систему видеонаблюдения и игровые площадки, дооснастить пешеходные дорожки, обустроить площадку на въезде на опушку Медведевского леса, озеленить территорию. Начальная минимальная цена контракта — 5,061 млн рублей. Срок подачи заявок — до 10 сентября 2020 года.

Напомним, благоустройство опушки Медведевского леса началось в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё». Согласно муниципальному контракту, заключенному между МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и ООО «Балтстройпроект» 1 мая 2020 года, работы на объекте должны были завершиться к 29 июня 2020 года. Однако, по состоянию на 24 августа 2020 года, подрядчиком было выполнено не более 30% работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. В частности, установлено 1450 п.м поребрика (из запланированных 1895 п.м), выполнено 1250 кв.м щебёночного основания (из запланированных 1450 кв.м). Устройство покрытия пешеходных дорожек из отсева выполнено, но некачественно — требуется их досыпка и дополнительное уплотнение, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

На основании Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» УКХ было принято решение об одностороннем расторжении муниципального контракта на ремонт опушки Медведевского леса с ООО «Балтстройпроект». Оно вступило в силу 24 августа 2020 года.

Подрядчику предстоит заплатить штраф и пени на общую сумму порядка 360 тыс. рублей. Кроме того, УКХ намерено ходатайствовать в управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области о внесении ООО «Балстройпроект» в реестр недобросовестных поставщиков.