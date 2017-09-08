В Орле ищут пропавшего пенсионера

В группе поискового отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение о пропавшем пенсионере. Пропал Строков Юрий Федорович. Ему 83 года. 12 декабря около 3.40 ушёл из дома в неизвестном направлении. Особые приметы — нет правой руки. Рост 170 см. Худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые, давно небрит (щетина 2-3 недели).

Желающие помочь в поиске пропавшего собираются в 18:00 на остановке ст. Лужки. Нужны люди и автомобили. Форма одежды «мокрый, холодный город, лес», при себе иметь заряженный мобильный телефон, по возможности фонари, — говорится в сообщении.