В Орле ищут пропавшего в соседнем Железногорске ребенка

Орловское поисковое движение «Лиза-Алерт» распространила ориентировку на пропавшего ребенка. Хотя последний раз его видели в Железногорске, поисковики не исключают, что он может быть и в Орле. Сейчас несколько групп приступили к поиску пропавшего (судя по форме одежды) в окрестных лесах и заодно прочесывают город. Поиски осложняет курская магнитная аномалия из-за чего компасы показывают неверное направление.

23 октября 8-летний Даниил днём ушёл из дома и не вернулся. Приметы пропавшего: 130 см. Телосложение xудощавое. Волосы тёмно-русые, короткая стрижка. На мальчике в день исчезновения была темно-синяя куртка с красными рукавами, красно-синяя шапка, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки. С собой у ребенка был темно-синий рюкзак с человеком-пауком, синий пакет со сменной обувью с рисунком машинки.