24 октября 2018



В Орле ищут пропавшего в соседнем Железногорске ребенка

Орловское поисковое движение «Лиза-Алерт» распространила ориентировку на пропавшего ребенка. Хотя последний раз его видели в Железногорске, поисковики не исключают, что он может быть и в Орле. Сейчас несколько групп приступили к поиску пропавшего (судя по форме одежды) в окрестных лесах и заодно прочесывают город. Поиски осложняет курская магнитная аномалия из-за чего компасы показывают неверное направление.

23 октября 8-летний Даниил днём ушёл из дома и не вернулся. Приметы пропавшего: 130 см. Телосложение xудощавое. Волосы тёмно-русые, короткая стрижка. На мальчике в день исчезновения была темно-синяя куртка с красными рукавами, красно-синяя шапка, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки. С собой у ребенка был темно-синий рюкзак с человеком-пауком, синий пакет со сменной обувью с рисунком машинки.

 

О качестве орловских дорог можно узнать через Интернет
Орловцев приглашают на «Ночь искусств»
В Орле проходят пикеты профсоюзов против пенсионной реформы
Опубликовано 24 Окт 2018 в 16:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 50

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"