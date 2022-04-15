В Орле ищут застройщика для целого микрорайона

Администрация Орла объявила поиск застройщика нового микрорайона в Советском районе, напомним, на месте 23 двухэтажных домов в квартале, ограниченном ул. Куйбышева, ул. Цветаева и Наугорским шоссе, до 2032 года вырастет не менее 27 тыс. кв. м нового комфортабельного жилья. Приём заявок от желающих застроить весь этот микрорайон продлится до 12:00 16 мая.

К застройщику предъявляют несколько важных условий. Во-первых, у него должен быть опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в объёме не менее 2 736 кв.м за последние пять лет. Во-вторых, это должна быть добросовестная организация – без недоимок по налогам, сборам и иных задолженностей. В-третьих, предстоит внести задаток в размере 50% от суммы контракта – это 3,4 млн рублей, тем самым гарантировав свою состоятельность. Начальная цена права на заключение договора о комплексном развитии территории составит не менее 6,8 млн рублей.

Одно из главных обязательств застройщика – расселить дома, признанные аварийными после 2017 года и попадающие в зону застройки: ул. Плещеевская, 5, 7, 11 и 13 – не позднее 30 декабря 2024 года и ул. Грановского, 3 и 7, ул. Плещеевская, 23 – не позднее 30 декабря 2028 года. Расселением домов, признанных аварийными до 2017 года, займется администрация Орла. Все подробности — на сайте мэрии.