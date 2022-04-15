15 апреля 2022



В Орле ищут застройщика для целого микрорайона

Администрация Орла объявила поиск застройщика нового микрорайона в Советском районе, напомним, на месте 23 двухэтажных домов в квартале, ограниченном ул. Куйбышева, ул. Цветаева и Наугорским шоссе, до 2032 года вырастет не менее 27 тыс. кв. м нового комфортабельного жилья. Приём заявок от желающих застроить весь этот микрорайон продлится до 12:00 16 мая.

К застройщику предъявляют несколько важных условий. Во-первых, у него должен быть опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в объёме не менее 2 736 кв.м за последние пять лет. Во-вторых, это должна быть добросовестная организация – без недоимок по налогам, сборам и иных задолженностей. В-третьих, предстоит внести задаток в размере 50% от суммы контракта – это 3,4 млн рублей, тем самым гарантировав свою состоятельность. Начальная цена права на заключение договора о комплексном развитии территории составит не менее 6,8 млн рублей.

Одно из главных обязательств застройщика – расселить дома, признанные аварийными после 2017 года и попадающие в зону застройки: ул. Плещеевская, 5, 7, 11 и 13 – не позднее 30 декабря 2024 года и ул. Грановского, 3 и 7, ул. Плещеевская, 23 – не позднее 30 декабря 2028 года. Расселением домов, признанных аварийными до 2017 года, займется администрация Орла. Все подробности — на сайте мэрии. 

 

В Орловской области электричка протаранила автомобиль
В Орловской области совершено разбойное нападение на пенсионерку
На прошлой неделе в Орловской области в ДТП пострадали трое несовершеннолетних
Опубликовано 15 Апр 2022 в 19:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"