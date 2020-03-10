В Орле из банка похитили более 5 миллионов рублей

Сотрудниками СК РФ завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Альфа-Банк». Как уточнили в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела агентурно-оперативной и розыскной работы УУР УМВД России по Орловской области, главного специалиста отдела патриотического воспитания администрации Орловской области и безработного местного жителя. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с декабря 2017 года по июль 2018 года обвиняемые, действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Они решили похитить крупную сумму в АО «Альфа-Банк». Для этого подозреваемые использовали ООО «Резерв» как организацию, не осуществляющую реальную хозяйственную деятельность. Подозреваемые перерегистрировали ее на имя местного жителя, не осведомленного о преступном умысле. Затем от имени ООО заключили с «Альфа-Банком» договор о сотрудничестве. Руководство ООО «Резерв» от имени банка заключило фиктивные кредитные договоры с 70 гражданами Орловской области, без их ведома и согласия. Деньги нужны были якобы на покупку товаров у ООО «Резерв» на общую сумму более 5 миллионов рублей. Указанные денежные средства поступили в распоряжение обвиняемых, которые распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий обвиняемых АО «Альфа-Банк» причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, по завершении которого оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.