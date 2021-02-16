В Орле из пустоты образовалось 60 тонн подозрительной молочной продукции

Специалисты Россельхознадзора проанализировали данные информационной системы «Меркурий» и установили факт ввода в оборот 60 тонн молочной продукции неизвестного происхождения. В конце декабря 2020 года уполномоченным лицом ООО «Капитал» (г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 4) в систему «Меркурий» была внесена информация о 40 тоннах молока сухого обезжиренного 1,5 % и 20 тоннах масла сливочного несоленого с датами выработки 4, 8 и 19 июня 2019 года без указания сведений о входящих сопроводительных документах, подтверждающих качество и безопасность продукции.

В качестве производителей уполномоченным лицом были указаны молокоперерабатывающие предприятия Республики Чувашия, Новосибирской области и Республики Татарстан. Однако, согласно данным системы «Меркурий», эти предприятия не осуществляли выработку сухого молока и сливочного масла в обозначенные даты. Вместе с тем, молочная продукция в полном объёме была направлена ООО «Капитал» в адреса хозяйствующих субъектов Краснодарского края, Республики Крым, Республики Северная Осетия – Алания, Москвы и Ставропольского края.

Выявленные факты могут свидетельствовать о легализации ООО «Капитал» продукции, полученной незаконным путем. Соответствующая информация направлена в полицию и территориальные управления Россельхознадзора для принятия мер в рамках компетенции, а также предприятиям, указанным в качестве производителей и получателей товаров. Учетная запись уполномоченного лица аннулирована в системе «ВетИС. Паспорт». В отношении ООО «Капитал» составлен протокол по ч. 1, ст. 10.6 КоАП РФ.