31 октября 2018



В Орле из-за аварии отключено теплоснабжение в 13 жилых домах и двух детсадах

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение об аварии на теплотрассе по адресу: г. Орел, переулок Шпагатный, д. 61 поступило сегодня, 31 октября. Планируемый срок ликвидации последствий аварии — 31 октября в 17.30.

Произошел порыв двух труб в Заводском районе г. Орла по адресу: г. Орел, переулок Шпагатный, д. 61. В зону отключения попали ряд улиц Заводского района г. Орла (ул. Комсомольская, пер. Ботанический, пер. Карачевский, переулок Шпагатный), — всего 13 жилых домов разной этажности с населением около 2000 человек, два детских сада: МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» (г. Орел, пер. Ботанический, д. 6), МБДОУ «Детский сад №18» (г. Орел, Пер. Карачевский, 10б).

В результате аварии отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение. Производится замена труб длиной в два метра каждая.

Потенциально опасных объектов и предприятий с непрерывным циклом производства в зоне отключения нет.

Информация доведена до взаимодействующих органов управления.

В район происшествия направлены силы и средства всех служб и ведомств. Для разведки обстановки и координации действий на место выехали оперативные группы администрации города Орла, ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области.

На месте работают восстановительные бригады ООО «Газпром тепло энерго» Орел (12 человек, 6 единиц техники).

 

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Опубликовано 31 Окт 2018 в 14:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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