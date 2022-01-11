11 января 2022



В Орле из-за снегопада начались проблемы с вывозом мусора

Регоператор “Зеленая роща” выложил в соцсетях видео, как буксуют мусоровозы. Из-за снегопада возникли затруднения с подъездом к местам накопления ТКО. Спецтехника не может пробиться к каждой третьей контейнерной площадке. Мусоровозы буксуют и не могут проехать также по неочищенным от снега улицам. Только к обеду 10 января было зафиксировано уже 50 таких адресов. Управляющие компании и коммунальщики стараются расчищать подъездные пути, но не всегда это своевременно.

“В зимний период вывоз мусора напрямую зависят от организации и содержания подъездных путей. Мусороуборочные машины имеют ограниченную манёвренность, поэтому снежные завалы значительно усложняют проезд спецтехники. В частном секторе наблюдается еще более проблемная ситуация — машина вязнет в снегу или контейнеры находятся за высокими сугробами. Вес контейнера может достигать 300 кг, перенести его на руках экипажу мусоровоза не под силу. Иногда вывоз задерживается даже с расчищенных контейнерных площадок из-за того, что техника застревает на предыдущих адресах”, — напомнили в пресс-службе регоператора.

Для решения сложившейся ситуации специалисты регионального оператора ежедневно передают в администрации и управляющие компании информацию о проблемных адресах. Расчистка дорог и организация проезда к площадкам – их прямая обязанность. Во дворах многоквартирных домов это задача управляющих компаний. В частном секторе — муниципалитета. Юридические лица также должны обеспечить доступ к площадкам, на которые складируют отходы.

Регоператор обратился ко всем коммунальным службам, муниципалитетам и управляющим компаниям с просьбой принять оперативные меры для расчистки территорий дворов, подъездных путей̆ и межмуниципальных дорог. В настоящее время работа регионального оператора ведется в усиленном режиме.

 

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Опубликовано 11 Янв 2022 в 11:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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