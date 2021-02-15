В Орле изменили дату проведения «Лыжни России»

Как сообщает администрация города Орла, дату мероприятия перенесли на 27 февраля из-за сложных погодных условий.

«Лыжня России — 2021» состоится в урочище «Медведевский лес» г. Орла (ул. Рощинская, 12). В программе соревнований: дистанции 1 км, 3 км, 5 км и 10 км.

Организаторами XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» выступают Министерство спорта Российской Федерации совместно с Федерацией лыжных гонок России, а также управление физической культуры и спорта Орловской области, управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, Орловское областное региональное отделение «Федерации лыжных гонок России», училище олимпийского резерва и СШОР №10.