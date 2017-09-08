В Орле изменят нормативы на вывоз ТБО для жителей

В Орле в ноябре поменяются нормативы на вывоз ТБО. Дело в том, что раньше норматив устанавливали городские власти, а теперь это прерогатива областных чиновников. Причины мусорного коллапса, который поразил город весной, сотрудники прокуратуры увидели в несоответствии тех объемов, которые вывозят мусоровозы и тез сумм, которые платят жители. Поэтому надзорное ведомство выступило с протестом на документ горсовета, утвержденный еще в 2003 году.

На комитете горсовета по ЖКХ рассмотрели протест и пришли к выводу, что вносить изменения в городской документ нет смысла — в октябре новые нормативы должны быть утверждены на уровне региона и с ноября орловцы будут платить уже повышенную плату, которой должно хватить для вывоза мусора в полном объеме. Конкретные цифры на комитете не назывались, так как их предстоит утвердить уже областным чиновникам.