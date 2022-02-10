В Орле изъяли контрафактные чехлы для телефонов

Сотрудники Курской таможни и Орловской транспортной прокуратуры обнаружили контрафактные чехлы для мобильных телефонов в одном из торговых павильонов города Орла.

«На чехлах для мобильных телефонов был нанесен товарный знак известного международного бренда. При этом документы, подтверждающие законность использования товара, отсутствовали»,- сообщил начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры таможни Евгений Евглевский.

Товар изъят для проведения экспертизы и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщила пресс-служба Курской таможни.