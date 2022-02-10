10 февраля 2022



В Орле изъяли контрафактные чехлы для телефонов

Сотрудники Курской таможни и Орловской транспортной прокуратуры обнаружили контрафактные чехлы для мобильных телефонов в одном из торговых павильонов города Орла.

«На чехлах для мобильных телефонов был нанесен товарный знак известного международного бренда. При этом документы, подтверждающие законность использования товара, отсутствовали»,- сообщил начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры таможни Евгений Евглевский.

Товар изъят для проведения экспертизы и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщила пресс-служба Курской таможни.

 

В Орловской области стали привлекать к ответу за плохой ремонт дорог
Житель Мценска отправится в колонию за повторную «пьяную» езду
В Орле инсценировали дорожно-транспортное происшествие
Опубликовано 10 Фев 2022 в 14:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"