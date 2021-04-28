В Орле изъяли немаркированные обувь и парфюмерию

Должностные лица службы таможенного контроля совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по Орловской области провели контрольную проверку торговых точек города Орла на предмет выявления немаркированной продукции.

Как сообщает пресс-служба Курской таможни, в ходе проверки в двух специализированных магазинах были обнаружены десять пар обуви и девять единиц парфюмерной продукции без обязательной маркировки.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей Управлением Роспотребнадзора по Орловской области возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (продажа товаров без маркировки, в случаях, если такая маркировка обязательна).

Материалы административных дел переданы в суд для принятия решения.

«Нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией немаркированного товара», — сообщила начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров таможни Олеся Слипенко.