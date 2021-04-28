28 апреля 2021



В Орле изъяли немаркированные обувь и парфюмерию

Должностные лица службы таможенного контроля совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по Орловской области провели контрольную проверку торговых точек города Орла на предмет выявления немаркированной продукции.

Как сообщает пресс-служба Курской таможни, в ходе проверки в двух специализированных магазинах были обнаружены десять пар обуви и девять единиц парфюмерной продукции без обязательной маркировки.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей Управлением Роспотребнадзора по Орловской области возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (продажа товаров без маркировки, в случаях, если такая маркировка обязательна).

Материалы административных дел переданы в суд для принятия решения.

«Нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией немаркированного товара», — сообщила начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров таможни Олеся Слипенко.

 

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Опубликовано 28 Апр 2021 в 13:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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