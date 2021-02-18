18 февраля 2021



В Орле к 190-летию Лескова вышел художественный почтовый штемпель

В день рождения Николая Семеновича Лескова, 16 февраля, в Орле вышел переводной художественный штемпель.

На его оттиске изображены открытая книга, гусиное перо и надпись «190 лет со дня рождения Н.С. Лескова».

Штемпель представили в областной библиотеке им. Бунина.

На мероприятии гостей познакомили с творчеством знаменитого земляка и интересными моментами его жизни.

Первый оттиск торжественно поставили директор УФПС Орловской области Илья Кравцов и директор библиотеки им. Бунина Людмила Бородина.

Художественный штемпель действует до конца года. Любой желающий может украсить им свою корреспонденцию в центральном почтовом отделении г. Орла, информирует УФПС Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Фев 2021 в 13:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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