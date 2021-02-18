В Орле к 190-летию Лескова вышел художественный почтовый штемпель

В день рождения Николая Семеновича Лескова, 16 февраля, в Орле вышел переводной художественный штемпель.

На его оттиске изображены открытая книга, гусиное перо и надпись «190 лет со дня рождения Н.С. Лескова».

Штемпель представили в областной библиотеке им. Бунина.

На мероприятии гостей познакомили с творчеством знаменитого земляка и интересными моментами его жизни.

Первый оттиск торжественно поставили директор УФПС Орловской области Илья Кравцов и директор библиотеки им. Бунина Людмила Бородина.

Художественный штемпель действует до конца года. Любой желающий может украсить им свою корреспонденцию в центральном почтовом отделении г. Орла, информирует УФПС Орловской области.