В Орле к купальному сезону готовят всего 2 пляжа

Новый сезон стартует с 1 июня. Традиционно в 2019 году местами для массового купания населения станут пляжи в Городском парке культуры и на озере Светлая жизнь. До 20 мая профильному управлению поручено привести пляжи в соответствие с действующими правилами. В рамках этой работы совместно с Роспотребнадзором проверят санитарное состояние мест массового отдыха населения у воды на соответствие ГОСТу. Также до начала купального сезона будут заключены договоры на проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна пляжей.

В озеро Светлая жизнь традиционно будут подкачивать воду, на оба пляжа будет организован подвоз песка. Непосредственно во время купального сезона на пляжах планируется дежурство медицинских работников. Финансово-экономическому управлению дано поручение рассмотреть вопрос по размещению торговых палаток на озере Светлая жизнь.

В преддверии купального сезона в общеобразовательных учреждениях города пройдут классные часы по мерам безопасности на водных объектах в летний период, что позволит избежать травмоопасных ситуаций на пляжах с участием детей.