В Орле к летнему сезону подготовлено 138 спортивных объектов

В Орле к летнему сезону подготовлено 138 спортивных объектов, информирует администрация г. Орла.

В Железнодорожном районе оборудовано 24 спортивных объекта, в том числе 12 спортивных площадок при образовательных учреждениях.

29 спортивных объектов подготовлены в Советском районе, из них 11 спортивных площадок при образовательных учреждениях, 2 стадиона, 1 комплексная спортивная площадка ООО «Спорткомплекс «Труд», 2 мини-футбольных поля БУ ОО «Училище олимпийского резерва» и ОАУ ОО «СОЦ «Ледовая арена» и еще 13 объектов.

В Заводском районе завершена подготовка 58 спортивных объектов, в том числе 19 спортивных площадок при образовательных учреждениях.

В Северном районе – 27 спортивных объектов, из них 6 спортивных площадок при образовательных учреждениях.

В летний период в Орле ежегодно проводится около 200 физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий. Наиболее массовыми являются:

— фестиваль «Дошкольники сдают ГТО» среди воспитанников подготовительных групп дошкольных учреждений (1000 участников),

— спартакиада среди общеобразовательных учреждений (около 2800 участников финального этапа),

— спортивные праздники, посвященные открытию спартакиад и универсиады (около 1000 человек),

— чемпионат по мини-футболу (800 человек),

— легкоатлетическая эстафета, посвященная открытию летнего спортивного сезона (1200 участников).