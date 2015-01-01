В Орле к ремонту дворов привлекают УК

Как сообщает администрация Орла, к настоящему времени по всем дворам составлены дефектные ведомости. Управляющие компании ознакомлены со списком работ, которые предстоит выполнить, но планы работ УК еще не подписаны. По информации Олега Дутова, заместителя главы Железнодорожного района, одна из компаний, ЖЭУ №27, начала работу по благоустройству двора дома №24 на ул. Пушкина.

-Работу УК необходимо синхронизировать с ремонтом дворов, иначе потом по свежему асфальту поедут самосвалы — опиливать аварийные деревья или завозить чернозем. Решите эти вопросы до конца недели, — поручил глава администрации Орла Александр Муромский.

Что касается реализации программы «Формирование современной городской среды», то, по информации Сергея Костикова, начальника управления капитального строительства города (УКС), проторгованы 60 дворов из 73. На 19 дворовых территориях работы ведутся, на трех из них на этой неделе уложат асфальт. Далее, по прогнозам Сергея Костикова, каждую неделю УКС будет принимать по 2-3 двора.