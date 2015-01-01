В Орле к системе «Безопасный город» подключат еще 80 камер

В 2017-2018 годах в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а так же с участием организаций и учреждений планируется установить еще около 80 видеокамер. Это позволит в большей степени обеспечить общественный порядок и безопасность граждан. Напомним, за 2016 год и два месяца этого года с использованием камер раскрыто 49 преступлений.

Как уже сообщало наше издание, видеокамерами оборудованы все наиболее важные объекты жизнеобеспечения граждан (автовокзал, вокзал, улицы и другие общественные места). Кроме этого широко используется видеосистемы, принадлежащее организациям, учреждениям, физическим и юридическим лицам (на данный момент общее их количество превышает 2000 камер).

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» началось в Орловской области в 2008 году. Тогда всего в пяти местах были установлено видеокамеры с выводом изображения в дежурную часть УМВД России по г. Орлу. Это были первые шаги по созданию на территории г. Орла правоохранительного сегмента АПК. Сейчас поступающая в дежурную часть УМВД информация с камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» эффективно влияет на раскрытие и пресечение противоправных деяний на улицах и других общественных местах. Это позволяет сотрудникам полиции устанавливать круг подозреваемых лиц, в режиме онлайн отслеживать информацию о состоянии оперативной обстановки в области, — сообщили в пресс-службе УМВД.