28 мая 2019



В Орле как в Париже. Только дома пониже и асфальт пожиже

Орел оказался во второй сотне в списке российских городов по высотности домов. Портал Domofond.ru выяснил, в каких городах России возводятся самые высокие новостройки и где находятся самые высокие дома на вторичном рынке. В ходе исследования была рассчитана средняя (медианная) этажность зданий, в которых продаются новые квартиры или вторичное жилье. Начиная со 147-ой строчки идут девятиэтажки — именно в эту группу и попал Орел (кстати, вместе со Мценском). Ливны, Болхов и другие города Орловщины в список вообще не попали. 

Города с самыми высокими новостройками — это подмосковные Котельники, Красногорск, Одинцово и Реутов. В них средняя высота новостроек с квартирами на продажу составила 25 этажей. Реутов также оказался лидером по высоте домов на вторичном рынке жилья: в среднем это 21 этаж. Город с самыми низкими новостройками — Вышний Волочек (Тверская область), где средняя высота новых домов с квартирами на продажу — всего 2 этажа.

 

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Опубликовано 28 мая 2019 в 12:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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