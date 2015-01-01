В Орле капитально отремонтируют переезд в Маслозаводском переулке

В профильном департаменте облправительства разработают «дорожную карту» по капитальному ремонту автодороги к железнодорожному переезду в районе Маслозаводского переулка в городе Орле. Реконструкция участка потребует поднятия профиля дороги. Также необходимо провести работы, связанные с отводом ливневых вод, — сообщает пресс-служба облправительства.

Затруднение движения по Маслозаводскому переулку связано и с большим потоком транзитного транспорта через этот железнодорожный переезд.

— По вопросу строительства западного обхода города Орла мы сейчас плотно работаем с Росавтодором. Думаю, в ближайшее время мы найдем решение по реализации этого проекта, — сообщил первый зампред облправительства Анатолий Мишанов.