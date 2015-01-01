В Орле капитально отремонтируют переезд в Маслозаводском переулке

В профильном департаменте облправительства разработают «дорожную карту» по капитальному ремонту автодороги к железнодорожному переезду в районе Маслозаводского переулка в городе Орле. Реконструкция участка потребует поднятия профиля дороги. Также необходимо провести работы, связанные с отводом ливневых вод, — сообщает пресс-служба облправительства.

Затруднение движения по Маслозаводскому переулку связано и с большим потоком транзитного транспорта через этот железнодорожный переезд.

— По вопросу строительства западного обхода города Орла мы сейчас плотно работаем с Росавтодором. Думаю, в ближайшее время мы найдем решение по реализации этого проекта, — сообщил первый зампред облправительства Анатолий Мишанов.

 

В Орловской области подросток погиб от удара током на трансформаторной подстанции
Против владельца «резиновой» квартиры в Орле возбуждено уголовное дело
Орловская наступательная операция вошла в новый «Атлас Победы»
Опубликовано 10 Фев 2017 в 15:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"