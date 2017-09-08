В Орле капремонт многоэтажек оказался под угрозой срыва

В ОНФ обеспокоены возможным срывом сроков капитального ремонта в Орле. Общественники проверили ход работ по капитальному ремонту и увидели, что большая часть домов на сегодняшний день еще не ремонтируется. На отдельных объектах работы начаты, но брошены. Только в нескольких домах работы ведутся, но медленными темпами. Всего было проверено более 20 домов, где на текущий год запланировано проведение капитального ремонта, — сообщили в пресс-службе ОНФ.

— Из всего перечня многоквартирных домов, которые мы посетили в рамках мониторинга, только в некоторых домах мы смогли увидеть рабочих, материал и минимум сделанных работ. Теплое время года практически завершилось, наступает период выпадения осадков и похолодания, но практически нигде еще не меняли кровлю, не обновляли системы отопления. Еще несколько недель, и проводить эти работы будет невозможно, так как в этом случае люди окажутся в неотапливаемых квартирах, – отметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Юрий Власов.

Напомним, по планам властей в этом году должны отремонтировать 85 домов. Причем ремонт должен завершиться 31 декабря 2017 года. Между тем, в отдельных домах, например, в доме 7 по улице Гуртьева, ремонтные работы вообще еще не начинались. По словам жителей этого дома, собрание по поводу ремонта было проведено в январе текущего года, но после никаких действий не предпринималось. В доме №9 по улице Бульвар Победы ремонт начался еще в апреле этого года. За это время частично раскрыта крыша, частично проведены работы по электроснабжению. Два месяца под открытым небом находятся деревянные конструкции крыши. Работ по замене инженерных коммуникаций не проведено.

В отдельных домах была демонтирована система отопления, но до сегодняшнего дня новые трубы и радиаторы не установлены. В частности, такая ситуация на сегодняшний день наблюдается в доме 5 по улице Гуртьева. Кстати, об этом сообщало и наше издание в прошлом номере в материале «Капремонт по-орловски, или Фонд имени бардака».