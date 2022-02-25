В Орле капремонта ждут восемь школ

На будущие годы в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» национального проекта «Образование» запланирован капитальный ремонт восьми общеобразовательных учреждений: школ №6, №12, №15, №20, №26, гимназий №16 и №39, лицея №32.

Первые на очереди – школа №15 им. М.В. Гордеева, лицей №32 им. И.М. Воробьёва и гимназия №39 им. Фридриха Шиллера. Сейчас на платформе Госзакупок ведётся приём заявок от проектировщиков, которые готовы создать проектно-сметную документацию (ПСД) для этих общеобразовательных учреждений, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Предельный срок разработки ПСД – июль 2022 года. Затем администрация Орла будет подавать заявку на выделение финансирования из федерального бюджета.

В перечень возможных работ по капитальному ремонту включены ремонт фасада и кровли, внутренняя отделка (вплоть до замены межэтажных перекрытий и полов, окон и дверей, лестниц), замена инженерных коммуникаций, восстановление систем видеонаблюдения и охраны. Однако конечный перечень определяет руководство образовательного учреждения совместно с управляющим советом и родителями.