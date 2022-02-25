25 февраля 2022



В Орле капремонта ждут восемь школ

На будущие годы в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» национального проекта «Образование» запланирован капитальный ремонт восьми общеобразовательных учреждений: школ №6, №12, №15, №20, №26, гимназий №16 и №39, лицея №32.

Первые на очереди – школа №15 им. М.В. Гордеева, лицей №32 им. И.М. Воробьёва и гимназия №39 им. Фридриха Шиллера. Сейчас на платформе Госзакупок ведётся приём заявок от проектировщиков, которые готовы создать проектно-сметную документацию (ПСД) для этих общеобразовательных учреждений, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Предельный срок разработки ПСД – июль 2022 года. Затем администрация Орла будет подавать заявку на выделение финансирования из федерального бюджета.

В перечень возможных работ по капитальному ремонту включены ремонт фасада и кровли, внутренняя отделка (вплоть до замены межэтажных перекрытий и полов, окон и дверей, лестниц), замена инженерных коммуникаций, восстановление систем видеонаблюдения и охраны. Однако конечный перечень определяет руководство образовательного учреждения совместно с управляющим советом и родителями.

 

В Орловской области под поезд попала легковушка
Орловские приставы взыскали свыше 64 млн рублей долгов по зарплате
В Орле на недавно благоустроенных территориях появятся площадки для обмена книгами
Опубликовано 25 Фев 2022 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"