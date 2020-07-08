8 июля 2020



В Орле клещи заразили собак пироплазмозом

В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ поступили три пробы мазков крови собак для исследований на пироплазмидозы. При проведении экспертиз в двух пробах обнаружен возбудитель пироплазмоза собак Piroplasma canis.

Результаты лабораторных исследований направлены ветеринарным специалистам для назначения эффективного лечения.

Как поясняют специалисты, пироплазмоз – тяжёлое заболевание, вызываемое укусом иксодового клеща. Возбудитель заболевания – одноклеточная форма паразита Piroplasma canis, локализуется в эритроцитах, постепенно размножается и разрушает их. Одновременно в красных кровяных тельцах могут находиться до 16 пироплазм, но чаще – 2-4. Первые признаки пироплазмоза у собак появляются спустя 4-20 дней после укуса клеща, столько длится инкубационный период пироплазмоза. Заболевание сопровождается лихорадкой, гемолизом (разрушением) эритроцитов, моча при пироплазмозе у собак становится красная, развивается гемоглобинурия. В лабораторию для исследования доставляют мазок периферической крови, который берется из вен ушной раковины.

 

Приехали.
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Опубликовано 08 Июл 2020 в 14:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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