В Орле коллекторское агентство наказали за запугивание должника
Коллекторское агентство привлечено к административной ответственности за нарушения, выявленные судебными приставами Управления ФССП России по Орловской области.
Житель г. Болхова обратился к приставам с заявлением о неправомерных действиях организации, занимающейся возвратом просроченной задолженности. Гражданин пояснил, что весной текущего года в его адрес было направлено уведомление от коллекторного агентства, в котором содержалось предупреждение о возможности привлечения должника к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в случае неуплаты задолженности.
Судебные приставы в ходе проверки установили, что данное уведомление вводит должника в заблуждение, а также оказывает на него психологическое давление.
По результатам рассмотрения заявления организация, включенная в
Государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, привлечена к административной
ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований
законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Арбитражный суд Орловской области признал вину юридического лица и
назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
УФССП России по Орловской области напоминает: в случае нарушения
действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности, граждане вправе
сообщить об этом в отдел правового, документационного обеспечения и
работы с обращениями граждан управления.
Документы принимаются по адресу: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, информирует пресс-служба регионального УФССП.