15 августа 2019



В Орле коллекторское агентство наказали за запугивание должника

Коллекторское агентство привлечено к административной ответственности за нарушения, выявленные судебными приставами Управления ФССП России по Орловской области.
Житель г. Болхова обратился к приставам с заявлением о неправомерных действиях организации, занимающейся возвратом просроченной задолженности. Гражданин пояснил, что весной текущего года в его адрес было направлено уведомление от коллекторного агентства, в котором содержалось предупреждение о возможности привлечения должника к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в случае неуплаты задолженности.
Судебные приставы в ходе проверки установили, что данное уведомление вводит должника в заблуждение, а также оказывает на него психологическое давление.
По результатам рассмотрения заявления организация, включенная в
Государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, привлечена к административной
ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований
законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Арбитражный суд Орловской области признал вину юридического лица и
назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
УФССП России по Орловской области напоминает: в случае нарушения
действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности, граждане вправе
сообщить об этом в отдел правового, документационного обеспечения и
работы с обращениями граждан управления.
Документы принимаются по адресу: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, информирует пресс-служба регионального УФССП.

 

Сытый зверь не мёрзнет
В Орле открылся новый бизнес-центр
В Орле на карантин закрыта 21 школа
Опубликовано 15 Авг 2019 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"