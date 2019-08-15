В Орле коллекторское агентство наказали за запугивание должника

Коллекторское агентство привлечено к административной ответственности за нарушения, выявленные судебными приставами Управления ФССП России по Орловской области.

Житель г. Болхова обратился к приставам с заявлением о неправомерных действиях организации, занимающейся возвратом просроченной задолженности. Гражданин пояснил, что весной текущего года в его адрес было направлено уведомление от коллекторного агентства, в котором содержалось предупреждение о возможности привлечения должника к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в случае неуплаты задолженности.

Судебные приставы в ходе проверки установили, что данное уведомление вводит должника в заблуждение, а также оказывает на него психологическое давление.

По результатам рассмотрения заявления организация, включенная в

Государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, привлечена к административной

ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований

законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Арбитражный суд Орловской области признал вину юридического лица и

назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

УФССП России по Орловской области напоминает: в случае нарушения

действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих

деятельность по возврату просроченной задолженности, граждане вправе

сообщить об этом в отдел правового, документационного обеспечения и

работы с обращениями граждан управления.

Документы принимаются по адресу: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, информирует пресс-служба регионального УФССП.