В Орле коллекторы продолжают «кошмарить» должников по ночам

В Роспотребнадзор продолжают обращаться местные жители с жалобами на действия коллекторов. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства: «В своих обращениях потребители указывают на следующие вопросы: звонки с угрозами жизни и здоровью, поступающие на личные и служебные телефоны, хамство со стороны звонящих, использование нецензурных выражений, запугивание выездом бригад для описи имущества и возбуждения уголовного дела, передача персональных данных третьим лицам». И хотя санитарная служба никак не может повлиять ни на одну из сторон процесса, в ведомстве посчитали необходимым дать орловцам квалифицированную юридическую подсказку (вот бы и другие орловские ведомства использовали любую возможность, чтобы помочь людям, а не действовали по формальному принципу!).

Юристы Роспотребнадзора напомнили орловцам, что законом не допускается непосредственное взаимодействие с должником: в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени. Также ограничена частота взаимодействия коллекторов с должником: личные встречи допустимы не более одного раза в неделю; телефонные переговоры — один раз в сутки, два раза в неделю, восемь раз в месяц; телеграфные сообщения и сообщения по сетям электросвязи — два раза в сутки, четыре раза в неделю, шестнадцать раз в месяц.

Коллекторам запрещается применять к должнику методы, опасные для жизни и здоровья, оказывать психологическое давление, уничтожать или повреждать имущество, раскрывать сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в жилом помещении, а также сообщать по месту работы должника.

Более того, в соответствии со ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ должник вправе отказаться от всякого взаимодействия с кредитором или коллекторами. (Но такой отказ возможен не ранее, чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки по денежному обязательству). Для этого должник должен направить кредитору или в коллекторскую организацию письменное заявление (по специальной форме) через нотариуса, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения под расписку. После вручения заявления кредитор или коллекторы обязаны прекратить любое общение с должником.

Между тем, теперь на некорректное поведение корректоров можно найти управу — создан специальный реестр коллекторских агентств, который ведет служба судебных приставов. И если коллекторы нарушают закон — необходимо обратиться в ФССП и нарушителей отлучат от бизнеса раз и навсегда. Так что если коллекторы превышают свои полномочия или совершают противоправные действия — обращайтесь с письменным заявлением в правоохранительные органы, а также в Федеральную службу судебных приставов.