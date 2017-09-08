В Орле коммунальщики вышли на уборку снега

В настоящее время на улицах города работают 16 единиц техники: 11 комбинированных дорожных машин и пять тракторов. Бригады «Спецавтобазы» производят посыпку проезжей части и тротуаров песко-соляной смесью, а также разметание снега.

Расчистка городских улиц будет осуществляться в круглосуточном режиме. В ночную смену количество спецтехники увеличат: на уборку дорог также выйдут три многофункциональные машины «Вилли».

Механизированная уборка в первую очередь ведется на тех улицах, где проходят маршруты общественного транспорта, информирует администрация Орла.