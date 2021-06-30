В Орле коронавирусный госпиталь лишён томографа





№21 (645) от 30 июня 2021 г.

Прокуратура признала обоснованным обращение председателя Орловского общественного движения по развитию и поддержке города «Родной Орел» Аллы Борисовой по вопросу приобретения для БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» аппарата компьютерной томографии. Как поясняет прокуратура Северного района города Орла, в ходе проверки установлено, что компьютерный томограф в учреждении отсутствует. При этом главным врачом направлялись заявки о его приобретении в областной департамент здравоохранения, но до настоящего времени оборудование не приобретено. «Между тем, на департамент здравоохранения Орловской области возложена обязанность по закупке медицинского оборудования для лечебных учреждений. На основании изложенного 28.05.21 г. в прокуратуру Орловской области направлен проект представления об обязании департамента устранить допущенные нарушения», сообщила районная прокуратура.

Напомним, общественное движение «Родной Орел» неоднократно обращалось по поводу необходимости приобретения компьютерного томографа для городской больницы им. Боткина, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, в различные инстанции. Общественники констатировали: губернатор области Андрей Клычков и теперь уже экс-глава департамента здравоохранения региона Иван Залогин проявляли полное бездействие в этом вопросе.

«Родной Орел» указывал: «Очевидно, что в период пандемии коронавирусной инфекции самым важным является своевременное выявление и правильно назначенное лечение заболевания. При этом известно, что постановка верного диагноза в данном случае зависит от результатов такого важного и необходимого исследования, как компьютерная томография легких.

Компьютерная томография легких — метод рентгенологической диагностики, позволяющий получить максимально достоверное представление о легочных изменениях при COVID-19. На этапе, когда вирусная нагрузка на организм уже велика, инфекционный агент продвинулся в нижние дыхательные пути, не все виды тестов на коронавирус дают положительный результат, и только исследование на аппарате КТ позволяет выявить заболевание, а, следовательно, и скорректировать лечение пациента и спасти ему жизнь.

При этом городская больница им. С. П. Боткина, являясь в настоящее время главным инфекционным госпиталем нашего региона, до настоящего времени не оснащена аппаратом КТ, несмотря на тот факт, что такое исследование необходимо при диагностике и лечении COVID-19.

Между тем, поток пациентов с тяжелыми формами заболевания не сбавляется.

Диагноз пациентам приходится ставить по наличию характерных симптомов, ведь самый надёжный способ определения инфекции с помощью КТ в больнице недоступен — аппарат до настоящего времени не приобретен.

Данная ситуация является не просто абсурдной, но и катастрофической, ведь неправильно поставленный диагноз или не вовремя выявленная коронавирусная инфекция могут привести не только к затяжному лечению самой инфекции и осложнений, связанных с ней, но и к трагическим итогам».

Однако региональные чиновники иного мнения. К примеру, в марте текущего года на тот момент заместитель руководителя регионального департамента здравоохранения В. Николаев сообщал «Родному Орлу» следующее:

«БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П Боткина» является учреждением 2-го типа, в котором проводятся лабораторные и инструментальные методы исследования, необходимые для диагностики и лечения пациентов в состоянии легкой и средней тяжести. Если же пациенту требуется проведение иных лабораторных либо диагностических методов исследования (например, компьютерная томография легких), транспортировка пациентов может быть обеспечена путем маршрутизации пациентов в иные медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»), на специально выделенном или санитарном транспорте при условии использования пациентом, водителем и сопровождающим лицом средств индивидуальной защиты».

«Жители Орла жалуются в различные инстанции, и наше движение также неоднократно писало обращения о том, что людям просто необходим данный аппарат, ведь тут без преувеличения вопрос жизни и смерти, — написали в обращении к Президенту РФ представители общественного движения «Родной Орел». — Нам известно, что и депутат городского Совета народных депутатов Виталий Рыбаков также неоднократно поднимал этот вопрос и обращался, в том числе, и к губернатору нашего региона с просьбой закупить данный аппарат для указанной больницы, дабы сохранить жизни и здоровье наших жителей.

Однако до настоящего времени аппарат КТ в больницу им. Боткина не приобретен, а поступающим туда пациентам врачи вынуждены ставить диагноз фактически вслепую.

Что может показать рентген легких? Какое поражение легких?

Мы просто недоумеваем, как можно так издеваться над людьми?!

В администрацию закупаются кресла, чиновники ездят на дорогих машинах, а как выживать людям в период такого пугающего вируса, им, по всей видимости, все равно. Понятно, что для них КТ-обследование будет проведено, и, возможно, не в Орле, но как же мы, обычные люди? Почему чиновники делают вид, что не видят проблемы?».

Как видим, у региональных чиновников органы чувств напрочь атрофированы, к счастью, у прокуроров с этим проблем нет.

Алла Борисова

— Надеемся, что вмешательство прокуратуры поставит точку в этом вопросе, — уверена Алла Борисова. — Недопустимо, что в учреждении, которое выбрали для лечения пациентов с коронавирусом, отсутствует самый важный инструмент для диагностики этого опасного заболевания — компьютерный томограф. Это даже не прошлый век, это гораздо хуже. Обращения были написаны не в первый раз по этому поводу, и очень странно было получить ответ из департамента здравоохранения, что больных из Боткина возят для диагностики заболевания в Семашко. Степень цинизма здесь зашкаливает: больного человека с температурой якобы везут в Семашко. Мы рады, что прокуратура уже дала оценку этому безобразию, мы также рассчитываем получить ответ из правительства области, куда перенаправили наше обращение к президенту. Заболеваемость не идет на спад, наоборот, она прогрессирует. В этой ситуации томограф больнице им. Боткина жизненно необходим.

Ольга Рождествина