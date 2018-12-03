3 декабря 2018



В Орле линейная полиция занялась долгами пассажиров

На станции Орел прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Акция проведена в целях привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов.

27 ноября на железнодорожном вокзале сотрудники полиции совместно с судебными приставами представили информацию о наличии или отсутствии задолженности 18 посетителям железнодорожного вокзала.

В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия восемь граждан привлекли к административной ответственности по ст.20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

 

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Опубликовано 03 Дек 2018 в 14:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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