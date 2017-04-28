В Орле лжегазовики украли из квартиры пенсионерки 290 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу обратилась местная жительница 1922 года рождения. Пенсионерка рассказала, что накануне зашла в подъезд своего дома на ул. Комсомольская. Следом за ней в подъезд прошли две неизвестные женщины, которые представились работниками газовой службы. Они прошли в квартиру пенсионерки, любезно помогли ей раздеться, а затем предложили проверить газовое оборудование. На следующий день после ухода злоумышленниц сын потерпевшей обнаружил пропажу своих сбережений – 190 тысяч рублей, а также ста тысяч рублей, принадлежащих пенсионерке.

По данному факту следователи следственного отдела ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Предварительно установлено, что, пока одна из злоумышленниц находилась с потерпевшей на кухне и якобы проверяла оборудование, другая незаметно прошла в комнату и похитила денежные средства. В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

Сотрудники органов внутренних дел в очередной раз призывают граждан к бдительности и осторожности.

При малейших подозрениях в совершении в отношении вас, ваших близких или других граждан противоправных действий, звоните в полицию по номеру: «02» (с мобильного «102»), по телефону доверия УМВД: 41-38-56 или своему участковому уполномоченному полиции. За информацию, способствующую раскрытию преступления и поимке злоумышленников, предусмотрено вознаграждение, напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 03 мая 2017 в 13:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

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