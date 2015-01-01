В Орле лжецелительницы «избавили» пенсионерку от порчи за 100 тысяч рублей

Мошенницы подкараулили 72-летнюю пенсионерку на улице. Одна из незнакомок сообщила, что на женщине порча, а вторая злоумышленница рассказала, что «целительница» якобы ранее ей помогла.

Мошенницы под предлогом излечения женщины от порчи завладели её сумкой, в которой были 100 тысяч рублей и золотые украшения.

Сотрудники следственного отдела Следственного Управления УМВД России по г. Орлу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение злоумышленниц, а также все обстоятельства совершенного преступления.

Сотрудники полиции призывают граждан не доверять незнакомым людям и не вступать с ними в диалог.