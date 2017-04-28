В Орле малышей ждет примерка костюма пожарного, общение с роботом и еще куча всего-всего увлекательного

В эту субботу, 2 сентября, в 11.00 в Детском парке города Орла пройдет традиционный праздник «Пожарные и спасатели – детям!». Как и в прошлые годы, несколько тысяч школьников смогут познакомиться с людьми героических профессий, для которых спасение и помощь других стали смыслом жизни. Малыши смогут забраться внутрь или сфотографироваться на фоне пожарной и спасательной техникой. Узнают о правилах безопасности и сами попробуют оказать первую помощь.

Настоящий праздник безопасности привлекает не только мальчишек, но и девчонок. А кроме профессиональных и добровольных пожарных и спасателей — ребят ждет встреча осо сверстниками: школьниками, дружинами юных пожарных, кадетами-спасателями и творческими коллективами.

Открытие праздника пройдет на летней сцене, где зрителей ждет настоящее театрализованное представление. Для самых маленьких участников праздника традиционно будет организован конкурс рисунка на асфальте, победители которого получат подарки. Здесь же волонтеры отряда «Лиза Алерт» расскажут о том, как не потеряться и что делать, если все-таки это случилось. На площадке возле подвесного моста будет показана новая техника и оборудование пожарно-спасательных частей и областной поисково-спасательной службы, обмундирование сотрудников службы спасения. Все желающие смогут посидеть в пожарной машине и поупражняться в надевании боевой одежды пожарных. «Изюминкой» этой площадки станет возможность почувствовать себя пожарным, поднявшись в люльке АКП-50 на огромную высоту. А сделают это победители конкурса по надеванию боевой одежды пожарного.

Оказывать первую помощи пострадавшему все желающие будут на настоящем роботе-тренажере для обучения проведению реанимации человека. Здесь же воспитанники клуба «Юный спасатель» покажут способы переправы через овраг, лазания по деревьям при помощи спасательного оборудования, вязания различных узлов и как нужно вести себя в лесу. А все желающие смогут записаться в ряды юных спасателей, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели-водолазы и инспекторы ГИМС познакомят с оборудованием для спасения на воде, а спасатели-кинологи – со своими незаменимыми четвероногими помощниками. Победителей конкурса по подаче спасательного круга ждет катание в катере поисково-спасательной службы.